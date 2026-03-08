Rendez-vous aux Jardins Valençay

Rendez-vous aux Jardins

Les 6 et 7 juin 2026, et pour la première fois, le château de Valençay vous invite à participer aux rendez-vous aux jardins dans son parc !

Au programme du week-end

– un concert de piano exceptionnel de Svetlana Smolina, le 6 juin 2026 dans la cour d’honneur.

– des conférences sur George Sand et Talleyrand, données dans le cadre fraichement restauré du jardin de la duchesse, le dimanche 7 juin 2026. Conférence littéraire par Marie-Hélène Baylac sur George Sand (ouvrage à sortir),

– des rendez-vous et visites dédiées à l’histoire et la découverte du parc et du domaine du château de Valençay.

Le détail précis sera communiqué dans les prochaines semaines !

Château Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 00 15 69 accueil@chateau-valencay.fr

English :

On June 6 and 7, 2026, for the first time ever, Valençay Castle invites you to take part in the rendez-vous aux jardins in its park!

