Rendez-vous aux Jardins Valençay

Les 6 et 7 juin 2026, et pour la première fois, le château de Valençay vous invite à participer aux rendez-vous aux jardins dans son parc !
Au programme du week-end
– un concert de piano exceptionnel de Svetlana Smolina, le 6 juin 2026 dans la cour d’honneur.
– des conférences sur George Sand et Talleyrand, données dans le cadre fraichement restauré du jardin de la duchesse, le dimanche 7 juin 2026. Conférence littéraire par Marie-Hélène Baylac sur George Sand (ouvrage à sortir),
– des rendez-vous et visites dédiées à l’histoire et la découverte du parc et du domaine du château de Valençay.
Le détail précis sera communiqué dans les prochaines semaines ! 7 .
Château Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 00 15 69 accueil@chateau-valencay.fr
English :
On June 6 and 7, 2026, for the first time ever, Valençay Castle invites you to take part in the rendez-vous aux jardins in its park!
