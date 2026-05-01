Cinémobile Valençay
Cinémobile Valençay vendredi 22 mai 2026.
Valençay
Cinémobile
Valençay Indre
Tarif : 4.7 – 4.7 – EUR
4.7
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
Le cinémobile s’installe à Valençay.
Au programme Mauvaise Pioche à 16h, Super Mario Galaxy Le Film à 18h et Juste une illusion à 20h30. 4.7 .
Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 2 47 56 08 08 infos@ciclic.fr
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English :
The Cinémobile sets up in Valençay.
L’événement Cinémobile Valençay a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Pays de Valençay
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