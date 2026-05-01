Valençay

Cinémobile

Valençay Indre

Tarif : 4.7 – 4.7 – EUR

4.7

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Le cinémobile s’installe à Valençay.

Au programme Mauvaise Pioche à 16h, Super Mario Galaxy Le Film à 18h et Juste une illusion à 20h30. 4.7 .

Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 2 47 56 08 08 infos@ciclic.fr

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English :

The Cinémobile sets up in Valençay.

L’événement Cinémobile Valençay a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Pays de Valençay