Valençay

Les Terrasses Musicales de Valençay

Valençay Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-07-10

Les Terrasses Musicales de Valençay animent les soirées estivales de juillet et août avec des concerts en plein air, une ambiance conviviale et des styles musicaux variés au cœur de la ville.

Installez-vous confortablement en terrasse et laissez-vous porter par l’ambiance musicale, le temps d’un dîner ou d’un verre. .

Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 05 18 35

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English :

The Terrasses Musicales de Valen%E7ay liven up summer evenings in July and August with outdoor concerts, a friendly atmosphere, and a variety of musical styles in the heart of the city.

L’événement Les Terrasses Musicales de Valençay Valençay a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Pays de Valençay