Marché des producteurs locaux

2 Rue de Blois Valençay Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-11

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11 2026-08-01

Pour la quatrièle année, le château de Valençay accueille un marché nocturne dans la Cour des ronds. Cet événement est organisé conjointement avec le Civam de Valençay et du Pays de Bazelle, Centre d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural implanté depuis 1959.

Une trentaine d’artisans, de producteurs seront prêts à vous faire découvrir leurs spécialités. Une ambiance musicale accompagnera le marché. 30 participants seront présents dans ce haut lieu du patrimoine indrien et offriront une diversité de productions fromages de chèvre AOP, vins de Valençay AOC, maraîchage bio, tisanes, condiments, escargots, porcs, poulets, pâtes, glaces, miel, bières bio, yaourts au lait de chèvre mais aussi bijoux en verre filé ou en bois, livres, photographies, tissus éco- responsables, etc.

Une restauration sera proposée par les producteurs pour permettre aux visiteurs de goûter leurs produits et connaître leur travail. .

2 Rue de Blois Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 00 15 69 accueil@chateau-valencay.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For the fourth year running, the Château de Valençay is hosting a night market in the Cour des Ronds. The event is organized in conjunction with Civam de Valençay et du Pays de Bazelle, a Centre d?Initiatives pour Valoriser l?Agriculture et le Milieu rural established in 1959.

L’événement Marché des producteurs locaux Valençay a été mis à jour le 2026-03-06 par BERRY