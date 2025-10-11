Concert électro Revoluktion One Valençay

Concert électro Revoluktion One

Château Valençay Indre

Tarif : 25 – 25 – 30 EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-13 17:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Au programme, musiques électroniques et un show lumière exceptionnel dans la cour d’honneur du château. Les DJ de l’association Luçay Media & fun et les invités feront trembler les murs au son du soundsytem Funktion One.

Le Château de Valençay accueille une nouvelle fois Rêvoluktion One pour une nuit dédiée aux musiques électroniques les plus percutantes. De 17h30 à 2h30, ce lieu emblématique du patrimoine français se métamorphose en une immense piste de danse, où l’histoire rencontre l’énergie brute des sons électroniques actuels. Le système audio Funktion One, réputé pour sa précision et sa puissance, garantit une immersion sonore totale, parfaitement adaptée aux sets intenses qui s’annoncent.

Cette 2nde édition s’annonce comme un véritable point de ralliement pour les amateurs de BPM élevés. L’association Luçay Media & Fun orchestre cette montée en puissance avec une programmation taillée pour faire vibrer les murs du château. Ce moment marquant sera sublimé par un feu d’artifice. 25 .

Château Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 00 15 69 accueil@chateau-valencay.fr

English :

The program includes electronic music and an exceptional light show in the château?s main courtyard. DJs from the Luçay Media & fun association and invited guests will shake the walls to the sound of the Funktion One soundsytem.

