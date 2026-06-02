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Soirée astronomique Derrière la médiathèque Valencay

Soirée astronomique Derrière la médiathèque Valencay

Soirée astronomique Derrière la médiathèque Valencay samedi 27 juin 2026.

Lieu : Derrière la médiathèque

Adresse : 8 Rue de Talleyrand

Ville : 36600 Valencay

Département : Indre

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 19:00

Heure de fin : 23:00

Tarif : Gratuit

L’Opération internationale ‘On the moon again’ se prolonge !
19h – 21h : Observations au télescope du Soleil
22h : Observations au télescope de la Lune
Avec l’association d’astronomie du Foyer rural de Couffy

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