Soirée astronomique Derrière la médiathèque Valencay
Soirée astronomique Derrière la médiathèque Valencay samedi 27 juin 2026.
L’Opération internationale ‘On the moon again’ se prolonge !
19h – 21h : Observations au télescope du Soleil
22h : Observations au télescope de la Lune
Avec l’association d’astronomie du Foyer rural de Couffy
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