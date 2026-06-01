Le verre dans tous ses états Val-Fouzon
Le verre dans tous ses états Val-Fouzon mercredi 24 juin 2026.
Val-Fouzon
Le verre dans tous ses états
Val-Fouzon Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-06-24 15:00:00
fin : 2026-06-24 17:00:00
Date(s) :
2026-06-24
Le verre dans tous ses états.
Le Centre François Garnier organise un évènement Le verre dans tous ses états . A cet effet, vous pourrez, sur réservation uniquement découvrir le patrimoine et les savoir-faire du territoire. La visite débutera à 15h à l’église Saint Martin de Valençay avec une découverte commentée des vitraux et se poursuivra à 16h à l’atelier de souffleur et fileur de verre chez Monsieur Roger Charreyre à Varennes-sur-Fouzon pour y découvrir les techniques du verre travaillé à la flamme et échanger avec ce passionné autour de son métier. Sur réservation uniquement au 02 54 38 74 57 ou par mail info@rencontre-patrimoine-religieux.fr Gratuit/Participation libre au chapeau .
Val-Fouzon 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 74 57
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English :
Glass in all its forms.
L’événement Le verre dans tous ses états Val-Fouzon a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Chabris Pays de Bazelle
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