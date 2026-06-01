Val-Fouzon

Fête du village

Val-Fouzon Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 14:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Fête au Village

Fête du village au stade de Varennes avec animations à partir de 14h. Concours de pétanque (inscription 13h), jeux divers, tombola. Restauration sur place à partir de 19h et bal parquet couvert. Feu d’artifice à 23h. .

Val-Fouzon 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 41 13 26

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English :

Fête au Village

L’événement Fête du village Val-Fouzon a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Chabris Pays de Bazelle