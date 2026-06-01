Valençay

Salon du livre Estiv’Halle

Place de la Halle Valençay Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-28 10:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-28

La halle au blé de Valençay accueillera le dimanche 28 juin le salon du livre Estiv’Halle , un rendez-vous incontournable pour tous les amoureux de la lecture et de l’écriture. Parmi les invités de cette édition, retrouvez Philippe Larbier Les Petits Mythos , ainsi que JAS Néris le hérisson .

Tout au long de la journée, venez rencontrer des auteurs et découvrir une grande diversité d’univers littéraires roman, nouvelle, poésie, bande dessinée, policier, thriller, histoire, littérature jeunesse, biographie et bien d’autres encore. À 14h30, l’autrice Maud Brunaud animera un atelier d’écriture ; les places étant limitées, la réservation est conseillée. .

Place de la Halle Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 00 14 38 mediatheque@mairie-valencay.fr

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English :

On Sunday June 28, the Valençay wheat market will host the Estiv’Halle book fair, a not-to-be-missed event for all lovers of reading and writing. This year’s guests will include Philippe Larbier’s Les Petits Mythos , and JAS’s Néris le hérisson .

L’événement Salon du livre Estiv’Halle Valençay a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Pays de Valençay