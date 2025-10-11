Soirée AOC vin et fromage Valençay

Soirée AOC vin et fromage

Château Valençay Indre

Vendredi 2026-08-14 19:00:00

La célébration des appellations AOC de Valençay marque les esprits à l’occasion d’une soirée animée des vignerons et producteurs de fromage.

De 19h à 23h, la cour d’honneur accueille les visiteurs pour une soirée riche en surprises.

Onze producteurs locaux sont présents pour faire découvrir les vins.

La Fanfare de Saint-Genou assure une animation musicale entraînante, quant aux Jeunes Agriculteurs de l’Indre, ils proposent leur fameux Berry Burger, à savourer sur place. 10 .

Château Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 00 15 69 accueil@chateau-valencay.fr

English :

The celebration of Valençay?s AOC appellations raises spirits with a lively evening of wine and cheese producers.

