Grand bal esprit Bridgerton Valençay

Grand bal esprit Bridgerton

2 rue de Blois Valençay Indre

Tarif : 110 – 110 – EUR

110

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-20 19:30:00

fin : 2026-06-20 23:55:00

Date(s) :

2026-06-20

Valençay s’inspire de la série à succès Netflix Les Chroniques de Bridgerton en organisant un grand bal dans ses salons vestibule, salle à manger, salon du prince, bibliothèque, cour d’honneur.

Venez vivre un moment exceptionnel en costume dans le cadre enchanteur du palais princier de Talleyrand de 19h30 à Minuit. Pour l’occasion, le château se pare de mille feux dans la cour d’honneur avec ses torches et bougies. Le parcours de visite du rez-de-chaussée sera également ouvert en accès libre.

Un carnet de bal sera distribué à tous les participants qui seront également initiés à la danse. Une DJ animera la soirée.

Qui sera le diamant de la soirée ? La Reine Charlotte, présente lors de cette soirée exceptionnelle, aura la responsabilité de déterminer la jeune fille de la soirée.

Restauration et bar sur place proposés par le traiteur Agathe et Charlotte. Premier verre offert à l’arrivée (softs gratuits toute la soirée, alcool en supplément) et accès libre au cocktail dinatoire. 110 .

2 rue de Blois Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 00 15 69 accueil@chateau-valencay.fr

English :

Valençay is inspired by the hit Netflix series The Bridgerton Chronicles as it organizes a grand ball in its salons.

Who will be the diamond of the evening?

