Concert de Svetlana Smolina, Château de Valençay, Valençay

Concert de Svetlana Smolina Samedi 6 juin, 19h00 Château de Valençay Indre

28 euros, tarif unique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T19:00:00+02:00 – 2026-06-06T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T19:00:00+02:00 – 2026-06-06T21:00:00+02:00

Après un premier concert en 2025, la pianiste Svetlana Smolina offre un nouveau récital, cette fois dans la cour d’honneur du château de Valençay, à l’occasion du festival Rendez-vous aux jardins !

Décrite par The Times comme « une pianiste exceptionnelle au ton luxuriant » et par The New York Times comme « hypnotisante et dynamique », Svetlana Smolina a remporté plusieurs compétitions internationales prestigieuses et fait partie des meilleures pianistes de notre siècle.

Elle proposera à Valençay un récital unique, qui vous transportera dans le cadre imposant du château.

Un événement organisé avec Blüthner Pianos France officiel Daniel Renaud !

Réservation depuis la billetterie en ligne du château de Valençay.

Château de Valençay 2 Rue de Blois, 36600 Valençay, France Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire 0254001066 http://www.chateau-valencay.fr [{« type »: « link », « value »: « https://chateau-valencay.tickeasy.com/fr-FR/accueil »}] Ce vaste espace verdoyant de 53 ha au total invite à la promenade, à la découverte et aux loisirs pour petits et grands. Les végétaux et les animaux ont toujours eu une grande place dans le domaine de Valençay. De nos jours, le choix de la biodiversité et de la protection des espèces oriente une gestion respectueuse de l’environnement et axe les initiatives sur le développement durable et l’éco-responsabilité. A85 : sortie 13 (depuis Tours) et sortie 14 (depuis Paris). A20 : sortie 10. Accès au château depuis la gare de Valençay à pied (10mn).

Après un premier concert en 2025, la pianiste Svetlana Smolina offre un nouveau récital, cette fois dans la cour d’honneur du château de Valençay, à l’occasion du festival Rendez-vous aux jardins !

©chateaudevalencay