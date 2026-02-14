Visites thématiques du parc, Château de Valençay, Valençay

Visites thématiques du parc 6 et 7 juin Château de Valençay Indre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Accompagnés des guides et jardiniers du domaine, partez à la découverte du parc du château de Valençay, de ses évolutions et de ses usages, ainsi que de sa construction actuelle.

Découvrez tous ses secrets, et posez toutes vos questions à ceux qui font vivre le lieu au quotidien.

Château de Valençay 2 Rue de Blois, 36600 Valençay, France Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire 0254001066 http://www.chateau-valencay.fr Ce vaste espace verdoyant de 53 ha au total invite à la promenade, à la découverte et aux loisirs pour petits et grands. Les végétaux et les animaux ont toujours eu une grande place dans le domaine de Valençay. De nos jours, le choix de la biodiversité et de la protection des espèces oriente une gestion respectueuse de l’environnement et axe les initiatives sur le développement durable et l’éco-responsabilité. A85 : sortie 13 (depuis Tours) et sortie 14 (depuis Paris). A20 : sortie 10. Accès au château depuis la gare de Valençay à pied (10mn).

Accompagnés des guides et jardiniers du domaine, partez à la découverte du parc du château de Valençay, de ses évolutions et de ses usages, ainsi que de sa construction actuelle.

©Pierre Holley – Château de Valençay