Valençay

Concert de l’orchestre Symphonique du Berry Opus36

Place de la Halle Valençay Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-07 17:00:00

fin : 2026-06-07 18:30:00

Date(s) :

2026-06-07

Sous la direction de Patrice Pinero, l’Orchestre Symphonique du Berry Opus36 et ses 55 musiciens vous invitent à voyager entre deux continents, où les passions côtoient le rêve et l’amour mène à l’affrontement.

La Symphonie n°9 du Nouveau Monde est la première œuvre qu’Antonin Dvořák compose en 1893 sur le sol américain. Elle s’inspire des musiques afro-américaines et amérindiennes qu’il découvre dans les rues de New York et lors de ses voyages à travers le continent. Ses thèmes mélodieux et contrastés, une orchestration d’une grande variété sont quelques éléments qui expliquent peut-être la popularité de cette œuvre grandiose, qu’on retrouve au cinéma et même dans l’espace.

Piotr Illitch Tchaïkovsky compose Le Lac des Cygnes en 1875. Poursuivant un vol de cygnes sauvages, le Prince Siegfried s’enfonce dans la forêt, au bord d’un lac, où il s’éprend de leur reine. Un sort la condamne à vivre cygne le jour et femme la nuit. Sortilège éternel, à moins qu’un homme ne promette de l’aimer toujours.. .

Place de la Halle Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 6 81 99 69 61

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Conducted by Patrice Pinero, the Orchestre Symphonique du Berry Opus36 and its 55 musicians invite you to travel between two continents, where passions rub shoulders with dreams and love leads to confrontation.

L’événement Concert de l’orchestre Symphonique du Berry Opus36 Valençay a été mis à jour le 2026-05-07 par BERRY