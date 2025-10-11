Concert de piano Svetlana Smolina Valençay

Concert de piano Svetlana Smolina

Château Valençay

Samedi 2026-06-06 20:00:00

Dans le cadre des Blüthner Spring Concerts, le 6 juin 2026, Svetlana Smolina proposera un répertoire de Schubert, Chopin, Liszt , Ravel, Rachmaninov et Ginastera.

Svetlana Smolina est une pianiste classique de renommée internationale qui a joué, enregistré et collaboré avec de nombreux musiciens dans de nombreux grands centres de musique du monde. Décrite par The Times comme une pianiste exceptionnelle au ton luxuriant et par The New York Times comme hypnotisante et dynamique , Svetlana a remporté plusieurs compétitions internationales prestigieuses et fait partie des meilleures pianistes du 21e siècle. 28 .

As part of the Blüthner Spring Concerts on June 6, 2026, Svetlana Smolina will present a repertoire of Schubert, Chopin, Liszt , Ravel, Rachmaninov and Ginastera.

