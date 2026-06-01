Rendez-vous aux Jardins 2026 – Programme Complet au château de Valençay, Château de Valençay, Valençay

Rendez-vous aux Jardins 2026 – Programme Complet au château de Valençay 6 et 7 juin Château de Valençay Indre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Pour la première fois de son histoire, le palais princier de Talleyrand s’inscrit dans le rendez-vous annuel Rendez-vous aux jardins proposé par le ministère de la Culture. Le thème choisi, « Les cinq sens au jardin : la vue », met à l’honneur le regard. L’occasion de (re)découvrir le domaine de Valençay.

Téléchargez le programme Rendez-vous aux jardins 2026 – Château de Valençay

Au programme du week-end :

Conférences aux jardins

George Sand, la passion de la vie

Samedi 6 juin, 15h30, jardin de la duchesse

Par Marie-Hélène Baylac

L’auteur présente son nouvel ouvrage consacré à George Sand. La plus illustre et la plus prolifique écrivaine du XIXe siècle a tour à tour été présentée par ses biographes comme « la bonne dame de Nohant », grand-mère exemplaire, autrice de romans champêtres et régionaux porteurs de valeurs morales, et une pasionaria qui collectionna les amants célèbres – parmi lesquels le poète Musset et le musicien Chopin. Embrassant toutes les facettes de cet être au prodigieux appétit de vivre, cette biographie donne de George Sand un portrait au plus près de sa personnalité. Puisant aux sources les plus diverses, nourrie des œuvres de la romancière et des témoignages de l’époque, l’autrice raconte avec brio cette vie flamboyante et emblématique.

Talleyrand, la puissance de l’équilibre

Dimanche 7 juin, 16h, jardin de la duchesse

Par Charles-Éloi Vial

L’auteur consacre un ouvrage à Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, le plus célèbre des diplomates français et propriétaire de Valençay. Une vie qui a été scrutée à de nombreuses reprises par les historiens, tour à tour fascinés par les talents de négociateur de l’homme du congrès de Vienne ou révulsés par la corruption et les multiples trahisons du « diable boiteux ». Cette biographie étudie à nouveaux frais, à l’aide de témoignages peu connus, la formation et l’évolution de la pensée de l’évêque défroqué devenu le premier président du Conseil de notre histoire, mais aussi ses goûts artistiques et littéraires, ses réseaux, ses méthodes de travail et enfin ses relations houleuses avec Napoléon, qu’il admirait et haïssait tout à la fois…

Talleyrand et… les pêchers

Dimanche 7 juin, 11h, conservatoire du pêcher

Par Arnaud Lebert

« Patrimoine végétal » est une association visant à préserver la diversité variétale des végétaux. Par des collaborations avec des châteaux en Val de Loire, des « conservatoires » sont ainsi créés afin de sensibiliser le public et conserver ce patrimoine pour la communauté scientifique. Une initiative de « La Ressourceraie », celle-ci développe en Val de Loire des solutions de valorisation des végétaux, en collaborant avec des agriculteurs pour répondre au besoin fondamental de nourrir les êtres vivants. Le pêcher est un arbre fruitier de la famille des Rosacées à fleurs roses. Il possède une écorce lisse, une hauteur de 2 à 7 mètres et un port étalé et une croissance rapide. Le pêcher est originaire du Nord de la Chine où on le surnomme « arbre de la vie ». Il se cultive depuis l’Antiquité dans le bassin méditerranéen et a été introduit en France en 1685. La Quintinie en créa plus de trente variétés pour Louis XIV. Talleyrand va s’intéresser de près à cette variété, d’où l’idée de créer ce conservatoire à Valençay, au même titre que Villandry a son conservatoire de la carotte, Le Riveau celui de la courge, Amboise celui du mûrier blanc ou encore Château Gaillard celui de l’orange.

Atelier potager pour les enfants

Deviens un vrai petit jardinier !

Samedi et dimanche, de 10h à 18h, jardin d’Antonin

Par Tiphaine Corbellini

Un atelier potager à destination des enfants est proposé en continu sur les deux jours. Les enfants peuvent venir à toute heure pour participer aux ateliers proposés dans le jardin d’Antonin.

Parmi les activités :

Fabrication de bombes à graines à base d’œufs ou d’argile, de terreau et de graines de fleurs. Le thème de la pollinisation, l’utilité des fleurs dans un potager sont abordés. Les enfants sèment ou repiquent des plants en pots, légumes et aromatiques… et chacun peut repartir avec un des pots gratuitement.

Jeu des saisons : mettre les vignettes de fruits et légumes dans les bonnes saisons, évocation des saisons, des besoins de la plante pour pousser…

Observation et découverte des insectes et des oiseaux du parc du domaine.

Sieste sonore

Silence, ça pousse

Samedi 6 juin, de 14h à 17h

Par La Rouiche

Chaque auditeur est invité à se poser où il le souhaite dans cette partie du parc pour écouter un « album de paysage ». Le site est paré d’un habillage éphémère de tissus colorés. Un casque individuel est remis à chaque arrivant. La musique est diffusée durant trois heures en boucle, afin d’entrer ou de sortir à tout moment. La sieste est une proposition originale, contemporaine, au cœur d’une mémoire vivante de l’œuvre de George Sand.

Musique au jardin

Concert de piano de Svetlana Smolina

Samedi 6 juin, 19h, cour d’honneur

En partenariat avec les pianos Blüthner

Svetlana Smolina est une pianiste classique de renommée internationale qui a joué, enregistré et collaboré avec de nombreux musiciens dans de nombreux grands centres de musique du monde. Décrite par The Times comme « une pianiste exceptionnelle au ton luxuriant » et par The New York Times comme « hypnotisante et dynamique », Svetlana a remporté plusieurs compétitions internationales prestigieuses et fait partie des meilleures pianistes du XXIe siècle. Dans le cadre des Blüthner Spring Concerts, Svetlana Smolina proposera un répertoire de Schubert, Chopin, Liszt , Rachmaninov et Ghershwin.

Observer l’essentiel

À la découverte des variétés

Samedi et dimanche, toute la journée, grande perspective

Par Thomas Vincent

Notre jardinier en chef a doté toutes les variétés de fleurs et de plantes situées dans la grande perspective fleurie du château de leurs noms, inscrits sur des ardoises. Déambulez entre les vignes, lavandes, euphorbes et autres délices offerts aux yeux afin de découvrir cet immense parterre qui fait corps avec l’aile ouest du château.

Informations pratiques

Rendez-vous aux jardins, samedi 6 et dimanche 7 juin 2026, Château de Valençay

Ouvert de 10h à 18h, droits d’entrée habituels du domaine

Conférences et sieste sonore

Accès tarifs parc : 7,50€ (adulte), 4,80€ (enfants), gratuit (-4 ans)

Réservation conseillée au 02 54 00 10 66

Atelier potager pour les enfants

Accès tarifs parc : 7,50€ (adulte), 4,80€ (enfants), gratuit (-4 ans) + participation de 2€ par enfant

Réservation conseillée au 02 54 00 10 66

Concert de piano Svetlana Smolina

Tarif unique : 28€ par personne, billetterie en ligne

Château de Valençay 2 Rue de Blois, 36600 Valençay, France Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire 0254001066 http://www.chateau-valencay.fr [{« type »: « link », « value »: « http://www.chateau-valencay.fr »}] [{« link »: « https://www.chateau-valencay.fr/wp-content/uploads/2026/03/Programme-Rendez-vous-aux-jardins-2026-Chateau-de-Valencay.pdf »}] Ce vaste espace verdoyant de 53 ha au total invite à la promenade, à la découverte et aux loisirs pour petits et grands. Les végétaux et les animaux ont toujours eu une grande place dans le domaine de Valençay. De nos jours, le choix de la biodiversité et de la protection des espèces oriente une gestion respectueuse de l’environnement et axe les initiatives sur le développement durable et l’éco-responsabilité. A85 : sortie 13 (depuis Tours) et sortie 14 (depuis Paris). A20 : sortie 10. Accès au château depuis la gare de Valençay à pied (10mn).

Pour la première fois de son histoire, le palais princier de Talleyrand s’inscrit dans le rendez-vous annuel Rendez-vous aux jardins proposé par le ministère de la Culture. Le thème choisi, « Les au …

©Château de Valençay