Visite du Musée de l’Automobile à Valençay, Musée de l’Automobile, Valençay

Informations pratiques

Visite du Musée de l’Automobile à Valençay 19 et 20 septembre Musée de l’Automobile Indre

Tarif unique à 5€ (au lieu de 7,50€) _ Gratuit pour les enfants de moins de 7 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez une soixantaine de voitures de 1898 à nos jours, toutes en état de fonctionnement, complétées par une collection de véhicules de pompiers, motos, vélos, enseignes de garage, pièces détachées et affiches d’époque… qui enchanteront petits et grands.

Grâce à nos guides Wivisites, accessibles gratuitement sur smartphone, vous pouvez découvrir la collection de façon immersive et à votre rythme.

Tous les ans, l’AMAV (Association des Amis du Musée de l’Automobile de Valençay) met en place une exposition thématique. En 2026, découvrez « 50 ans de Renault Sport (+ Alpine et Gordini) ».

Musée de l’Automobile 12 avenue de la Résistance, 36600 Valençay Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire 02 54 00 07 74 http://www.musee-auto-valencay.fr Le Musée de l’Automobile de Valençay présente une soixantaine de véhicules sur 1600 m² d’exposition (depuis 1898), en état de fonctionnement, ainsi qu’une importante collection d’enseignes de garage, de pièces détachées et d’affiches d’époque. Possibilité de monter au volant d’une Citroën C3 de 1926. Une salle vidéo et un espace jeux vidéo et dessin sont mis à disposition des visiteurs. Sortie A85 Chémery Sortie A20 Vatan A 200m du Parc et Château de Valençay

Découvrez une soixantaine de voitures de 1898 à nos jours, toutes en état de fonctionnement, complétées par une collection de véhicules de pompiers, motos, vélos, enseignes de garage…

©CCEV_Musée Auto Valençay