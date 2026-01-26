Spectacle de la Guérouée de Gâtines Valençay

Spectacle de la Guérouée de Gâtines

37 Place du Champ de Foire Valençay Indre

Début : 2026-09-26

fin : 2026-09-26

2026-09-26

En 2026, dans le cadre du 150e anniversaire de la disparition de George Sand, plusieurs manifestations mettant à l’honneur la romancière, figure majeure et emblématique du XIXe siècle. seront organisées par la Guérouée de Gâtines.

Dans le cadre du festival des traditions paysannes, l’association réalise un spectacle évoquant le regard ethnographique de George Sand (diaporama, scènes animées et lecture de texte).

Lors de cette soirée, Les Gâs du Berry, groupe emblématique du pays de Nohant, présenteront une réalisation autour des romans champêtres. .

37 Place du Champ de Foire Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 6 81 39 22 03 daniel.bernard21@wanadoo.fr

English :

In 2026, to mark the 150th anniversary of George Sand?s death, the Guérouée de Gâtines will be organizing a number of events in honor of the novelist, a major and emblematic figure of the 19th century.

