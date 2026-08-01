Informations pratiques

Valençay

Lecture au marché

Place de la Halle Valençay Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-08-25 10:30:00

fin : 2026-08-25 12:00:00

Date(s) :

2026-08-25

Envie d’une pause lecture pendant votre marché à Valençay ?

La médiathèque de Valençay vous donne rendez-vous sur le marché de Valençay, le mardi 25 août, de 10h30 à 12h. .

Place de la Halle Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 00 14 38 mediatheque@mairie-valencay.fr

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English :

Want to take a break to read something during your Valentine’s Day walk?

L’événement Lecture au marché Valençay a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Pays de Valençay