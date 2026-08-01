Lecture au marché Valençay
mardi 25 août 2026 · Valençay
Informations pratiques
Valençay
Lecture au marché
Place de la Halle Valençay Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-08-25 10:30:00
fin : 2026-08-25 12:00:00
Date(s) :
2026-08-25
Envie d’une pause lecture pendant votre marché à Valençay ?
La médiathèque de Valençay vous donne rendez-vous sur le marché de Valençay, le mardi 25 août, de 10h30 à 12h. .
Place de la Halle Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 00 14 38 mediatheque@mairie-valencay.fr
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English :
Want to take a break to read something during your Valentine’s Day walk?
L’événement Lecture au marché Valençay a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Pays de Valençay
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