Valençay au XVIIe Bivouac Valençay
samedi 15 août 2026 · Valençay
Informations pratiques
Valençay
Valençay au XVIIe Bivouac
Château Valençay Indre
Tarif : 14.5 – 14.5 – EUR
14.5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-15 10:00:00
fin : 2026-08-16 19:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Le temps d’un week-end, le Château de Valençay prend vie d’une manière totalement nouvelle pour vous offrir un voyage exceptionnel à travers le temps. Plongez au cœur du XVIIe siècle lors d’un grand week-end de reconstitution historique !
Un authentique campement s’installe dans les allées du parc du château. À travers des décors soignés et des passionnés en costume d’époque, venez découvrir le quotidien fascinant des soldats et des civils d’autrefois, au plus près de l’Histoire.
Au programme de ce week-end immersif Vie de camp ; Cuisine historique et Art de la guerre et tirs au mousquet.
Cet événement est organisé avec le précieux concours de l’association Les Gentilhommes de Son Éminence .
Ne manquez pas cette occasion unique de vivre l’Histoire en famille ou entre amis ! 14.5 .
Château Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 00 15 69 accueil@chateau-valencay.fr
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English :
For one weekend, the Château de Valen%E7ay comes to life in a whole new way, offering you an exceptional journey through time. Step back into the heart of the 17th century during a grand weekend of historical reenactments!
L’événement Valençay au XVIIe Bivouac Valençay a été mis à jour le 2026-08-07 par BERRY
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