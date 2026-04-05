Informations pratiques

Valençay

Journées Européennes du Patrimoine Musée de l’Automobile

12 Avenue de la Résistance Valençay Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 12:30:00

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, profitez tout le week-end d’une visite libre du Musée de l’Automobile à Valençay, à tarif réduit.

Découvrez une soixantaine de voitures de 1898 à nos jours, toutes en état de fonctionnement, complétées par une collection de véhicules de pompiers, motos, vélos, enseignes de garage, pièces détachées et affiches d’époque… qui enchanteront petits et grands. À l’aide des guides Wivisites, accessibles gratuitement sur smartphone, vous pouvez découvrir la collection de façon immersive et à votre rythme. Tous les ans, l’AMAV (Association des Amis du Musée de l’Automobile de Valençay) met en place une exposition thématique. En 2026, découvrez Les 50 ans de Renault Sport (+ Alpine et Gordini) . .

12 Avenue de la Résistance Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 00 07 74 musee.auto@ccev.fr

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English :

%C0 During European Heritage Days, enjoy self-guided tours of the Valen%E7ay Automobile Museum all weekend long at a reduced rate.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Musée de l’Automobile Valençay a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Pays de Valençay