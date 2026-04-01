Cinés Plages Music Janis Cinéma de la Plage Hauteville-sur-Mer
Cinés Plages Music Janis Cinéma de la Plage Hauteville-sur-Mer vendredi 24 avril 2026.
Hauteville-sur-Mer
Cinés Plages Music Janis
Cinéma de la Plage 34 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 21:00:00
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
Cinés Plages Music Janis au Cinéma de la Plage à Hauteville-sur-Mer. .
Cinéma de la Plage 34 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 2 33 47 52 22
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English : Cinés Plages Music Janis
L’événement Cinés Plages Music Janis Hauteville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-09 par Coutances Tourisme
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