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Cinés Plages Music Janis Cinéma de la Plage Hauteville-sur-Mer

Cinés Plages Music Janis Cinéma de la Plage Hauteville-sur-Mer

Cinés Plages Music Janis Cinéma de la Plage Hauteville-sur-Mer vendredi 24 avril 2026.

Lieu : Cinéma de la Plage

Adresse : 34 Avenue de l'Aumesle

Ville : 50590 Hauteville-sur-Mer

Département : Manche

Début : vendredi 24 avril 2026

Fin : vendredi 24 avril 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Hauteville-sur-Mer

Cinés Plages Music Janis

Cinéma de la Plage 34 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 21:00:00
fin : 2026-04-24

Date(s) :
2026-04-24

Cinés Plages Music Janis au Cinéma de la Plage à Hauteville-sur-Mer.   .

Cinéma de la Plage 34 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 2 33 47 52 22 

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English : Cinés Plages Music Janis

L’événement Cinés Plages Music Janis Hauteville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-09 par Coutances Tourisme

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