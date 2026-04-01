Cinés Plages Music Janis Cinéma de la Plage Hauteville-sur-Mer

Hauteville-sur-Mer

Cinés Plages Music Janis

Cinéma de la Plage 34 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 21:00:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Cinés Plages Music Janis au Cinéma de la Plage à Hauteville-sur-Mer. .

Cinéma de la Plage 34 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 2 33 47 52 22

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cinés Plages Music Janis

L’événement Cinés Plages Music Janis Hauteville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-09 par Coutances Tourisme