Is This Thing On?, Cinéma de la Plage, Hauteville-sur-Mer

Is This Thing On? Jeudi 23 avril, 14h30 Cinéma de la Plage Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-23T14:30:00+02:00 – 2026-04-23T16:34:00+02:00

Fin : 2026-04-23T14:30:00+02:00 – 2026-04-23T16:34:00+02:00

thé offert après la séance

Cinéma de la Plage 34, rue de l’Aumesle, Hauteville-sur-Mer Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0209#showmovie?id=8OEIP »}]

British cinema – Le mariage d’Alex et Tess ne tient plus qu’à un fil. Alex doit soudain affronter les doutes de la cinquantaine et la menace d’un divorce imminent. A la recherche d’un nouveau souff… Cinéma de la Plage Is This Thing On?