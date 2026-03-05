Cin’espiègle Le merveilleux hiver de Tom le chat Cinéma Rio Borvo Bourbon-Lancy
Cinéma Rio Borvo 9 Rue de la Petite Murette Bourbon-Lancy Saône-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
2026-03-21
Tous les mois, un film pour les plus petits qui permet de mieux appréhender la salle obscure ! Chaque séance Cin’espiègle est suivi d’un gouter offert.
Résumé Les enfants, vous vous souvenez de Tom, le petit chat roux, toujours accompagné de son amie Chat-Souris ? Imaginez un peu cet hiver, ils vont découvrir la neige pour la première fois ! Mais les deux compères vont aussi faire la connaissance de leur nouveau voisin un énorme chien tout poilu, qui se lance très vite à leur poursuite. Que la course en luge commence ! .
Cinéma Rio Borvo 9 Rue de la Petite Murette Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 89 25 19 rioborvo@orange.fr
