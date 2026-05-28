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CinéToile sous les étoiles Un ours dans le Jura Bagnac-sur-Célé

CinéToile sous les étoiles Un ours dans le Jura Bagnac-sur-Célé

CinéToile sous les étoiles Un ours dans le Jura Bagnac-sur-Célé vendredi 17 juillet 2026.

Ville : 46270 Bagnac-sur-Célé

Département : Lot

Début : vendredi 17 juillet 2026

Fin : vendredi 17 juillet 2026

Tarif : Gratuit

Bagnac-sur-Célé

CinéToile sous les étoiles Un ours dans le Jura

Bagnac-sur-Célé Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-17

À la tombée de la nuit, l'Astrolabe fait son cinéma sous le ciel étoilé du Grand-Figeac

À la tombée de la nuit, l'Astrolabe fait son cinéma sous le ciel étoilé du Grand-Figeac. Des animations sont organisées avant les séances par les communes, renseignez-vous auprès de l'office de Tourisme du Grand-Figeac Vallée du Lot du Célé.

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Bagnac-sur-Célé 46270 Lot Occitanie +33 5 65 34 24 78 

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English :

At dusk, the Astrolabe makes its cinema under the starry sky of Grand-Figeac

L’événement CinéToile sous les étoiles Un ours dans le Jura Bagnac-sur-Célé a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Figeac

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