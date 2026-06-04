Bagnac-sur-Célé

Salon du Livre en vallée du Célé à Bagnac-sur-Célé

salle des fêtes Bagnac-sur-Célé Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-18

Un cycle de salons littéraires répartis sur six communes du territoire, chacun dédié à une thématique spécifique pour valoriser le livre et les auteurs !

Un cycle de salons littéraires répartis sur six communes du territoire, chacun dédié à une thématique spécifique pour valoriser le livre et les auteurs !

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salle des fêtes Bagnac-sur-Célé 46270 Lot Occitanie +33 6 76 45 39 11

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English :

A cycle of literary fairs spread across six towns in the region, each dedicated to a specific theme to promote books and authors!

L’événement Salon du Livre en vallée du Célé à Bagnac-sur-Célé Bagnac-sur-Célé a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Lacapelle Marival