Salon du Livre en vallée du Célé à Bagnac-sur-Célé Bagnac-sur-Célé
Salon du Livre en vallée du Célé à Bagnac-sur-Célé Bagnac-sur-Célé dimanche 18 octobre 2026.
Bagnac-sur-Célé
Salon du Livre en vallée du Célé à Bagnac-sur-Célé
salle des fêtes Bagnac-sur-Célé Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-18
Un cycle de salons littéraires répartis sur six communes du territoire, chacun dédié à une thématique spécifique pour valoriser le livre et les auteurs !
Un cycle de salons littéraires répartis sur six communes du territoire, chacun dédié à une thématique spécifique pour valoriser le livre et les auteurs !
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salle des fêtes Bagnac-sur-Célé 46270 Lot Occitanie +33 6 76 45 39 11
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English :
A cycle of literary fairs spread across six towns in the region, each dedicated to a specific theme to promote books and authors!
L’événement Salon du Livre en vallée du Célé à Bagnac-sur-Célé Bagnac-sur-Célé a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Lacapelle Marival
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