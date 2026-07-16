Informations pratiques

Bagnac-sur-Célé

Projection Les films du résistant Bernard Fuchsmann à Bagnac-sur-Célé

salle des fêtes Bagnac-sur-Célé Lot

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-15 18:30:00

fin : 2026-10-15

Date(s) :

2026-10-15

Projection commentée d'images inédites tournées en 1944 par le résistant Bernard Fuchsmann

Projection commentée d'images inédites tournées en 1944 par le résistant Bernard Fuchsmann. Ces films retracent les premiers hommages rendus aux victimes des exactions nazies dans le Lot. La séance est accompagnée de la présentation de documents d'archives et d'un commentaire permettant de replacer ces images dans le contexte de la Libération.

Organisée par les Archives départementales du Lot, l'ONaCVG et le Musée mémoriel du Lot.

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salle des fêtes Bagnac-sur-Célé 46270 Lot Occitanie +33 5 65 24 09 81

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English :

Commentary screening of previously unseen footage shot in 1944 by Resistance fighter Bernard Fuchsmann

L’événement Projection Les films du résistant Bernard Fuchsmann à Bagnac-sur-Célé Bagnac-sur-Célé a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Figeac