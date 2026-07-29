Spectacle à la Médiathèque de Bagnac-sur-Célé Les Loupiots Bagnac-sur-Célé
mercredi 9 décembre 2026 · Bagnac-sur-Célé
Informations pratiques
Bagnac-sur-Célé
Spectacle à la Médiathèque de Bagnac-sur-Célé Les Loupiots
médiathèque 41, avenue Joseph Canteloube Bagnac-sur-Célé Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-09 10:30:00
fin : 2026-12-09
Date(s) :
2026-12-09
Une rencontre poétique et musicale pour aiguiser la curiosité de nos petits ! Loupiot est un terme affectueux pour désigner nos enfants
Une rencontre poétique et musicale pour aiguiser la curiosité de nos petits ! Loupiot est un terme affectueux pour désigner nos enfants. Avec leurs multiples questions, Céline Villalta s’intéresse au monde des tout-petits et nous transmet à travers ses instruments, ses chansons, ses poèmes et sa voix, sa vision imagée du monde de nos loupiots.
Elle ne pourra peut-être pas répondre à toutes les questions, mais ce qui est sûr, c’est qu’elle y aura beaucoup réfléchi ! Un spectacle spécialement pensé pour les médiathèques du Grand-Figeac.
.
médiathèque 41, avenue Joseph Canteloube Bagnac-sur-Célé 46270 Lot Occitanie +33 5 65 14 13 21
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A poetic and musical experience to spark our little ones’ curiosity! “Loupiot” is an affectionate term for our children
L’événement Spectacle à la Médiathèque de Bagnac-sur-Célé Les Loupiots Bagnac-sur-Célé a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Figeac
À voir aussi à Bagnac-sur-Célé (Lot)
- Fête votive à Bagnac-sur-Célé Bagnac-sur-Célé 7 août 2026
- Apéro-banda, repas et concert à Bagnac sur Célé Bagnac-sur-Célé 9 août 2026
- Festival des Rencontres Musicales, Concert de Bagnac-Sur-Célé Bagnac-sur-Célé 12 août 2026
- Projection Les films du résistant Bernard Fuchsmann à Bagnac-sur-Célé Bagnac-sur-Célé 15 octobre 2026
- Salon du Livre en vallée du Célé à Bagnac-sur-Célé Bagnac-sur-Célé 18 octobre 2026