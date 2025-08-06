Spectacle théâtrale à Figeac Périt le soleil Figeac

astrolabe, 2 rue pasteur Figeac Lot

Tarif : 13 – 13 – EUR

Début : 2026-03-26 20:30:00

Que dire de la vie d’un homme si célèbre, et qu’on connaît si peu ? Quelle est la part du mythe ? Comment comprendre une vie et une personnalité comme celles d’Arthur Rimbaud ?

Performance théâtrale, plastique et musicale inspirée de la bande dessinée de Damien Cuvillier Le Voleur de feu (Futuropolis, 2023), Périt le soleil est une exploration visuelle, textuelle et sonore de l’univers d’Arthur Rimbaud. Ces trois matières dressent le portrait mobile, étrange et familier d’un homme insaisissable.

Les voix sont portées par la comédienne Charlotte Braun qui se fait l’interprète d’hommes et de femmes, de leurs perceptions et de leurs sentiments sur la vie d’un individu dont ils ont aperçu un fragment. La contrebasse de François Tison rythme et nappe tous les aspects du voyage, le souffle, les embardées, les silences, les arrêts involontaires. En illustrant en direct les différents tableaux, Damien Cuvillier figure les décors et les visages de l’univers rimbaldien. Tous trois donnent corps à une expérience de l’énigme.

Mise en scène et interprétation Charlotte Braun, Damien Cuvillier et François Tison

Durée 1h20

À partir de 13 ans 13 .

astrolabe, 2 rue pasteur Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 24 78

English :

What can we say about the life of a man so famous, yet so little known? How can we understand the life and personality of Arthur Rimbaud?

A theatrical, visual and musical performance inspired by Damien Cuvillier?s comic strip Le Voleur de feu (Futuropolis, 2023), Périt le soleil is a visual, textual and aural exploration of the world of Arthur Rimbaud. These three materials paint a moving, strange and familiar portrait of an elusive man.

The voices are carried by actress Charlotte Braun, who acts as the interpreter of men and women, their perceptions and feelings about the life of an individual whose fragment they have glimpsed. François Tison?s double bass gives rhythm and layers to all aspects of the journey, the breath, the swerves, the silences, the involuntary stops. Damien Cuvillier illustrates the various tableaux live, providing the backdrops and faces of the Rimbaldian universe. The three of them give shape to an experience of enigma.

German :

Was kann man über das Leben eines Mannes sagen, der so berühmt ist und über den man so wenig weiß? Wie viel davon ist Mythos? Wie kann man ein Leben und eine Persönlichkeit wie die von Arthur Rimbaud verstehen?

Périt le soleil ist eine theatralische, plastische und musikalische Performance, die von Damien Cuvilliers Comic Le Voleur de feu (Futuropolis, 2023) inspiriert wurde und eine visuelle, textuelle und akustische Erkundung des Universums von Arthur Rimbaud darstellt. Diese drei Materialien zeichnen ein bewegliches, seltsames und vertrautes Porträt eines schwer fassbaren Mannes.

Die Stimmen werden von der Schauspielerin Charlotte Braun getragen, die Männer und Frauen, ihre Wahrnehmungen und Gefühle über das Leben eines Menschen, von dem sie einen Ausschnitt gesehen haben, interpretiert. Der Kontrabass von François Tison rhythmisiert und übertönt alle Aspekte der Reise, den Atem, die Ausbrüche, die Stille, die unfreiwilligen Stopps. Damien Cuvillier illustriert die verschiedenen Bilder live und stellt die Kulissen und Gesichter des Rimbaldianischen Universums dar. Alle drei geben einer Erfahrung des Rätsels Gestalt.

Italiano :

Cosa possiamo dire della vita di un uomo così famoso, di cui sappiamo così poco? Come possiamo comprendere la vita e la personalità di Arthur Rimbaud?

Spettacolo teatrale, visivo e musicale ispirato al fumetto Le Voleur de feu di Damien Cuvillier (Futuropolis, 2023), Périt le soleil è un’esplorazione visiva, testuale e sonora del mondo di Arthur Rimbaud. Questi tre materiali dipingono un ritratto commovente, strano e familiare di un uomo sfuggente.

Le voci sono portate dall’attrice Charlotte Braun, che funge da interprete di uomini e donne, delle loro percezioni e dei loro sentimenti sulla vita di un individuo di cui hanno intravisto un frammento. Il contrabbasso di François Tison dà ritmo e stratificazione a ogni aspetto del viaggio, il respiro, le sterzate, i silenzi, le soste involontarie. Damien Cuvillier illustra dal vivo i vari tableaux, creando le ambientazioni e i volti dell’universo rimbaudiano. Tutti e tre danno forma a un’esperienza di enigma.

Espanol :

¿Qué podemos decir de la vida de un hombre tan célebre, del que sabemos tan poco? ¿Cómo entender la vida y la personalidad de Arthur Rimbaud?

Espectáculo teatral, visual y musical inspirado en el cómic de Damien Cuvillier Le Voleur de feu (Futuropolis, 2023), Périt le soleil es una exploración visual, textual y sonora del mundo de Arthur Rimbaud. Estos tres materiales pintan un retrato conmovedor, extraño y familiar de un hombre esquivo.

Las voces corren a cargo de la actriz Charlotte Braun, que actúa como intérprete de hombres y mujeres, de sus percepciones y sentimientos sobre la vida de un individuo del que han vislumbrado algo. El contrabajo de François Tison da ritmo y capas a cada aspecto del viaje, la respiración, los virajes, los silencios, las paradas involuntarias. Damien Cuvillier ilustra en directo los diferentes cuadros, creando los decorados y los rostros del universo rimbaudiano. Los tres dan forma a una experiencia de enigma.

