Fête votive à Bagnac-sur-Célé Bagnac-sur-Célé
vendredi 7 août 2026 · Bagnac-sur-Célé
Informations pratiques
Bagnac-sur-Célé
Fête votive à Bagnac-sur-Célé
le bourg Bagnac-sur-Célé Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07 2026-08-08 2026-08-09 2026-08-10
Quatre jours de fête à Bagnac-sur-Célé.
du 7 au 10 août
Venez nombreux !
Quatre jours de fête à Bagnac-sur-Célé.
du 7 au 10 août
Venez nombreux !
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le bourg Bagnac-sur-Célé 46270 Lot Occitanie comitedesfetesbagnac@gmail.com
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English :
Four days of festivities in Bagnac-sur-Célè.
August 7–10
We hope to see many of you there!
L’événement Fête votive à Bagnac-sur-Célé Bagnac-sur-Célé a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Figeac
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