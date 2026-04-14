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Concert cuivre à la carrière de Bagnac-sur-Célé Bagnac-sur-Célé

Concert cuivre à la carrière de Bagnac-sur-Célé Bagnac-sur-Célé

Concert cuivre à la carrière de Bagnac-sur-Célé Bagnac-sur-Célé dimanche 26 juillet 2026.

Adresse : carrière de Baganc sur Célé

Ville : 46270 Bagnac-sur-Célé

Département : Lot

Début : dimanche 26 juillet 2026

Fin : dimanche 26 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 20 20 Tarif adulte

Bagnac-sur-Célé

Concert cuivre à la carrière de Bagnac-sur-Célé

carrière de Baganc sur Célé Bagnac-sur-Célé Lot

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 19:00:00
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-26

Dans le cadre majestueux des carrières de Bagnac, laissez-vous emporter par un concert unique un orchestre de cuivre pour vous faire vibrer.

Dans le cadre majestueux des carrières de Bagnac, laissez-vous emporter par un concert unique un orchestre de cuivre pour vous faire vibrer.

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carrière de Baganc sur Célé Bagnac-sur-Célé 46270 Lot Occitanie +33 5 65 34 06 25  info@tourisme-figeac.com

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English :

In the majestic setting of the Bagnac quarries, let yourself be swept away by a unique concert: a brass orchestra to thrill you.

L’événement Concert cuivre à la carrière de Bagnac-sur-Célé Bagnac-sur-Célé a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Figeac

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