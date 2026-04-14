Concert cuivre à la carrière de Bagnac-sur-Célé Bagnac-sur-Célé
Concert cuivre à la carrière de Bagnac-sur-Célé Bagnac-sur-Célé dimanche 26 juillet 2026.
Bagnac-sur-Célé
Concert cuivre à la carrière de Bagnac-sur-Célé
carrière de Baganc sur Célé Bagnac-sur-Célé Lot
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 19:00:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Dans le cadre majestueux des carrières de Bagnac, laissez-vous emporter par un concert unique un orchestre de cuivre pour vous faire vibrer.
Dans le cadre majestueux des carrières de Bagnac, laissez-vous emporter par un concert unique un orchestre de cuivre pour vous faire vibrer.
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carrière de Baganc sur Célé Bagnac-sur-Célé 46270 Lot Occitanie +33 5 65 34 06 25 info@tourisme-figeac.com
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English :
In the majestic setting of the Bagnac quarries, let yourself be swept away by a unique concert: a brass orchestra to thrill you.
L’événement Concert cuivre à la carrière de Bagnac-sur-Célé Bagnac-sur-Célé a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Figeac