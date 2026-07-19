Informations pratiques

Bagnac-sur-Célé

Apéro-banda, repas et concert à Bagnac sur Célé

Bourg Bagnac-sur-Célé Lot

Tarif : 17 – 17 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 18:00:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Comme chaque année, le comité des fêtes vous donne rendez-vous le dimanche soir de la fête votive

Comme chaque année, le comité des fêtes vous donne rendez-vous le dimanche soir de la fête votive. Une soirée festive est proposée avec un apéro musical animé par la banda Le Paftaga, suivi d'un repas convivial puis d'un concert du groupe La Dérives et pour finir, c'est Florian C qui prendra les platines.

.

Bourg Bagnac-sur-Célé 46270 Lot Occitanie +33 6 88 10 24 75 comitedesfetesbagnac@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As it does every year, the festival committee invites you to join them on Sunday evening during the votive festival

L’événement Apéro-banda, repas et concert à Bagnac sur Célé Bagnac-sur-Célé a été mis à jour le 2026-07-19 par OT Figeac