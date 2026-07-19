Apéro-banda, repas et concert à Bagnac sur Célé Bagnac-sur-Célé
dimanche 9 août 2026 · Bagnac-sur-Célé
Informations pratiques
Bagnac-sur-Célé
Apéro-banda, repas et concert à Bagnac sur Célé
Bourg Bagnac-sur-Célé Lot
Tarif : 17 – 17 – EUR
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 18:00:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Comme chaque année, le comité des fêtes vous donne rendez-vous le dimanche soir de la fête votive
Comme chaque année, le comité des fêtes vous donne rendez-vous le dimanche soir de la fête votive. Une soirée festive est proposée avec un apéro musical animé par la banda Le Paftaga, suivi d'un repas convivial puis d'un concert du groupe La Dérives et pour finir, c'est Florian C qui prendra les platines.
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Bourg Bagnac-sur-Célé 46270 Lot Occitanie +33 6 88 10 24 75 comitedesfetesbagnac@gmail.com
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English :
As it does every year, the festival committee invites you to join them on Sunday evening during the votive festival
L’événement Apéro-banda, repas et concert à Bagnac sur Célé Bagnac-sur-Célé a été mis à jour le 2026-07-19 par OT Figeac
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