Circorama, Médiathèque Serveyrolles, Toulouse

Circorama Mercredi 17 juin, 16h00 Médiathèque Serveyrolles Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-17T16:00:00+02:00 – 2026-06-17T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-17T16:00:00+02:00 – 2026-06-17T17:00:00+02:00

Mercredi 17 juin – 16h30

En lien avec l’ouvrage Circorama, Coline Garcia propose une rencontre performative entre cirque et littérature, en partenariat avec l’ESACTO Lido.

Articulé autour d’une présentation d’un numéro de cirque suivie d’une rencontre avec le public, ce moment est conçu comme une exploration de la filière du cirque contemporain.

Médiathèque Serveyrolles

À partir de 8 ans

Médiathèque Serveyrolles 10 Rue Charles Garnier, 31500 Toulouse, France Toulouse 31500 Jolimont / Soupetard / Roseraie / Gloire / Gramont / Amouroux Haute-Garonne Occitanie 05 31 22 96 50 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/serveyrolles Bibliothèque ouverte en 1982 sur 594 m2 Vélô-Toulouse : station 181 – 27, avenue Louis Plana

Rencontre performative – CIRQUE – LIDO