AGENDA · Longuenesse
CIRCUIT À PIED : BALADE PATRIMOINE, Mairie de Longuenesse, Longuenesse
samedi 19 septembre 2026 · Mairie de Longuenesse · Longuenesse
Informations pratiques
CIRCUIT À PIED : BALADE PATRIMOINE Samedi 19 septembre, 15h00, 16h00, 17h00 Mairie de Longuenesse Pas-de-Calais
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
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Mairie de Longuenesse 13, rue Joliot Curie, Longuenesse Longuenesse 62968 Pas-de-Calais Hauts-de-France
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©Mediatour Longuenesse
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