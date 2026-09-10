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CIRCUIT À PIED : BALADE PATRIMOINE, Mairie de Longuenesse, Longuenesse

samedi 19 septembre 2026 · Mairie de Longuenesse · Longuenesse

CIRCUIT À PIED : BALADE PATRIMOINE, Mairie de Longuenesse, Longuenesse

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Mairie de Longuenesse
Adresse
13, rue Joliot Curie, Longuenesse
Ville
62968 Longuenesse
Département
Pas-de-Calais

CIRCUIT À PIED : BALADE PATRIMOINE Samedi 19 septembre, 15h00, 16h00, 17h00 Mairie de Longuenesse Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Découvrez Longuenesse entre patrimoine, théâtre et poésie…

Mairie de Longuenesse 13, rue Joliot Curie, Longuenesse Longuenesse 62968 Pas-de-Calais Hauts-de-France
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©Mediatour Longuenesse

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