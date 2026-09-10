CIRCUIT À PIED : BALADE PATRIMOINE, Mairie de Longuenesse, Longuenesse

Informations pratiques

CIRCUIT À PIED : BALADE PATRIMOINE Samedi 19 septembre, 15h00, 16h00, 17h00 Mairie de Longuenesse Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

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Mairie de Longuenesse 13, rue Joliot Curie, Longuenesse Longuenesse 62968 Pas-de-Calais Hauts-de-France

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