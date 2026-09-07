Circuit à travers les sentes de Pommiers, église Saint-Martin, 02200 Pommiers, Pommiers
samedi 19 septembre 2026 · église Saint-Martin, 02200 Pommiers · Pommiers
Informations pratiques
Circuit à travers les sentes de Pommiers 19 et 20 septembre église Saint-Martin, 02200 Pommiers Aisne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Tout au long du week-end.
Au départ de l’église, venez parcourir deux itinéraires fléchés à travers les multiples sentes qui parcourent le village. Une promenade bucolique aux points de vue variés sur le paysage et le patrimoine.
Plan remis à l’église.
église Saint-Martin, 02200 Pommiers église Saint-Martin, 02200 Pommiers Pommiers 02200 Aisne Hauts-de-France
Tout au long du week-end.
©AS2PA
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