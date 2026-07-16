Visite libre des extérieurs – Château du Châtelier, Château du Châtelier, Pommiers

Informations pratiques

Visite libre des extérieurs – Château du Châtelier 19 et 20 septembre Château du Châtelier Indre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre des extérieurs, cour intérieure, jardins, potager.

Château du Châtelier Le Châtelier 36190 Pommiers Pommiers 36190 Indre Centre-Val de Loire 02 54 47 85 95 Le Chatelier est une place forte construite par étapes du XIIe siècle au début du XVIIe siècle. Donjon, pont-levis, pont devenu fixe, remparts, douves en eau, remarquable charpente dans grange des protestants etc… Ce château fut construit sur un pic rocheux et entièrement ceinturé de douves alimentées en eau courante. Entourés de remparts qui viennent d’être restaurés, se trouvent un donjon, un pont-fixe, un pont-levis, un corps de logis principal et une grange dite « des protestants » possédant une belle charpente.

Visite libre des extérieurs, cour intérieure, jardins, potager.