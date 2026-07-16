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Circuit : balade photographique dans Saint-François, Le Havre Port Center, Le Havre

vendredi 18 septembre 2026 · Le Havre Port Center · Le Havre

Circuit : balade photographique dans Saint-François, Le Havre Port Center, Le Havre

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Lieu
Le Havre Port Center
Adresse
Terminal de la citadelle, 76600 Le Havre
Ville
76600 Le Havre
Département
Seine-Maritime
Tarif
Durée 45 min, 15 pers. max, RDV terminal de la citadelle.

Circuit : balade photographique dans Saint-François Vendredi 18 septembre, 14h30 Le Havre Port Center Seine-Maritime

Durée 45 min, 15 pers. max, RDV terminal de la citadelle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T14:30:00+02:00 – 2026-09-18T15:15:00+02:00
Fin : 2026-09-18T14:30:00+02:00 – 2026-09-18T15:15:00+02:00

Jérémy CHARBAUT vous emmène dans les rues du quartier qu’il a arpentées pendant trois ans. Il partage ses points de vue, ses cadres, les scènes qu’il a saisies. Vous marchez dans ses pas, vous ressentez l’atmosphère qui a nourri son travail : cette tension entre le quotidien et le mystère, entre la lumière et l’ombre. Une façon unique de voir Saint-François autrement, avec le regard de celui qui en a fait son terrain d’exploration. N’oubliez pas votre appareil photo : vous allez voir le quartier différemment.

Le Havre Port Center Terminal de la citadelle, 76600 Le Havre Le Havre 76600 Les Ormeaux Seine-Maritime Normandie 02 79 15 01 60 https://lehavreportcenter.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/la-furie-et-la-foi-visite-du-quartier-st-francois »}, {« type »: « email », « value »: « info@lehaveportcenter.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 79 15 01 60 »}] 1 000 mètres carrés dédiés à la transmission de la culture industrialo-portuaire. Totalement repensé, le terminal de la citadelle accueille Le Havre Port Center et propose à ses visiteurs : des cartes au sol, des espaces et des outils innovants A pied, en longeant le bassin de la citadelle depuis le marché au poisson
En voiture, en prenant la sortie « Terminal de la citadelle » ou « LH Port Center » au rond point du Magic Mirror.
Google maps saura vous guider !
Jérémy CHARBAUT vous emmène dans les rues du quartier qu’il a arpentées pendant trois ans. Il partage ses points de vue, ses cadres, les scènes qu’il a saisies. Vous marchez dans ses pas, vous qui a…

©Jérémy Charbaut

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