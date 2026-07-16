Circuit : balade photographique dans Saint-François, Le Havre Port Center, Le Havre

Informations pratiques

Circuit : balade photographique dans Saint-François Vendredi 18 septembre, 14h30 Le Havre Port Center Seine-Maritime

Durée 45 min, 15 pers. max, RDV terminal de la citadelle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:30:00+02:00 – 2026-09-18T15:15:00+02:00

Fin : 2026-09-18T14:30:00+02:00 – 2026-09-18T15:15:00+02:00

Jérémy CHARBAUT vous emmène dans les rues du quartier qu’il a arpentées pendant trois ans. Il partage ses points de vue, ses cadres, les scènes qu’il a saisies. Vous marchez dans ses pas, vous ressentez l’atmosphère qui a nourri son travail : cette tension entre le quotidien et le mystère, entre la lumière et l’ombre. Une façon unique de voir Saint-François autrement, avec le regard de celui qui en a fait son terrain d’exploration. N’oubliez pas votre appareil photo : vous allez voir le quartier différemment.

Le Havre Port Center Terminal de la citadelle, 76600 Le Havre Le Havre 76600 Les Ormeaux Seine-Maritime Normandie 02 79 15 01 60 https://lehavreportcenter.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/la-furie-et-la-foi-visite-du-quartier-st-francois »}, {« type »: « email », « value »: « info@lehaveportcenter.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 79 15 01 60 »}] 1 000 mètres carrés dédiés à la transmission de la culture industrialo-portuaire. Totalement repensé, le terminal de la citadelle accueille Le Havre Port Center et propose à ses visiteurs : des cartes au sol, des espaces et des outils innovants A pied, en longeant le bassin de la citadelle depuis le marché au poisson

En voiture, en prenant la sortie « Terminal de la citadelle » ou « LH Port Center » au rond point du Magic Mirror.

Google maps saura vous guider !

Jérémy CHARBAUT vous emmène dans les rues du quartier qu’il a arpentées pendant trois ans. Il partage ses points de vue, ses cadres, les scènes qu’il a saisies. Vous marchez dans ses pas, vous qui a…

©Jérémy Charbaut