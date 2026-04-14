Circuit Découverte Autonome des Jardins Urbains de PLI BEL LARI, Place de la Victoire, Pointe-à-Pitre

Circuit Découverte Autonome des Jardins Urbains de PLI BEL LARI 5 – 7 juin Place de la Victoire Guadeloupe

Visite autonome et gratuite

Horaires : Circuit libre, selon votre convenance.

Conseil : Privilégiez les heures plus fraîches de la journée (évitez 12h-14h) et pensez à vous munir d’une bouteille d’eau.

Durée estimée : Environ 45 minutes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T20:30:00+02:00 – 2026-06-05T23:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:30:00+02:00 – 2026-06-07T22:30:00+02:00

GREEN TOUR by PLI BEL LARI

Rendez-vous sur la Place de la Victoire, coté DARSE, lieu de départ du circuit autonome GREEN TOUR

Circuit Découverte Autonome des Jardins Urbains

Partez à la découverte des jardins urbains « PLI BEL LARI » à votre propre rythme !

Point de départ : Place de la Victoire, côté DARSE

Profitez de cette balade immersive pour explorer les espaces verts de la ville et redécouvrir Pointe-à-Pitre sous un nouvel angle !

Des jardins citoyens au cœur de la ville

• Avec le circuit ‘ GREEN TOUR ’ découvrez quelques beaux paysages ainsi que les jardins de ‘’PLI BEL LARI’’, jardins urbains du quartier Dugommier, situé dans le centre ancien de Pointe-à-Pitre. Ces jardins ont pris naissance au cœur de la ville, à la place d’espace délaissés qui auparavant étaient des décharges sauvages.

• Aujourd’hui, découvrez le jardin créole, le jardin papillon ou encore le jardin Zen avec sa pierre centrale et comment les habitants du quartier ont transformer leur cadre de vie.

• Au fur et à mesure, la ville se réinvente, notamment avec ses jardins urbains. Ainsi avec eux, on voit non seulement s’améliorer le cadre de vie, mais ils contribuent également à créer des espaces de fraicheur et de sensibilisation aux bons gestes essentiel à la préservation de notre environnement.

PLI BEL LARI est une opération citoyenne participative qui a démarré en 2014 et dont les effets sur la transformation du centre ancien visibles par tous.

Lien de connexion au circuit découverte : Green tour

https://plibellari.com/decouvertes/circuits/green-tour

Pour en savoir +

https://www.facebook.com/watch/?v=632213590725673

Venez profiter librement de cette balade immersive qui vous fera découvrir Pointe-à-Pitre sous un nouvel angle.

Place de la Victoire Place de la Victoire 97110 Pointe-à-Pitre 97110 Centre-Ville Guadeloupe Guadeloupe [{« link »: « https://plibellari.com/decouvertes/circuits/green-tour »}, {« link »: « https://www.facebook.com/watch/?v=632213590725673 »}] Place centrale du centre ancien de Pointe-à-Pitre Stationnement possible à proximité de la place

GREEN TOUR by PLI BEL LARI

©plibelari