ÉVÉNEMENT : DOUBLE VERNISSAGE ET PARCOURS SCHŒLCHER, MUSARTH – Musée départemental d’art et d’histoire, Pointe-à-Pitre

ÉVÉNEMENT : DOUBLE VERNISSAGE ET PARCOURS SCHŒLCHER Samedi 23 mai, 18h00 MUSARTH – Musée départemental d’art et d’histoire Guadeloupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-24T00:00:00+02:00 – 2026-05-24T05:30:00+02:00

Fin : 2026-05-24T00:00:00+02:00 – 2026-05-24T05:30:00+02:00

LIBERTÉS, ENGAGEMENTS ET DESTINS D’EXCEPTION

Entrée libre et gratuite pour toutes et pour tous.

Rejoignez-nous pour une soirée exceptionnelle au croisement de l’histoire et des luttes pour les libertés. À travers deux expositions hommages et notre parcours permanent, explorez les destins de celles et ceux qui ont fait de leur vie un engagement.

Programme de la soirée

18h : Prises de paroles inaugurales dans la cour du musée

18h15 : Ouverture des portes et début des visites

Exposition LIBRES ! Vies et combats contre l’esclavage

Une exposition proposée par les Anneaux de la Mémoire

Sortir de l’ombre les héroïnes méconnues. De l’Afrique aux Antilles, cette exposition rend hommage aux femmes — révoltées, intellectuelles ou militantes — qui ont lutté contre l’esclavage et inventé mille formes de résistance.

Exposition COMMANDANT CAMILLE MORTENOL. Un destin guadeloupéen au cœur de la République (1859 – 1930)

Une exposition conçue et réalisée par le Musarth

Plongez dans la trajectoire fascinante d’un « enfant de l’abolition ».

Découvrez l’homme dans toutes ses nuances :

Le prodige : Fils d’affranchis issu d’un milieu très modeste, il brise les barrières sociales et intègre l’école Polytechnique.

L’officier de haut rang : Sa carrière au sein de la Marine nationale au service de l’expansion coloniale française. Son rôle dans la consolidation de l’empire et la répression des révoltes locales.

L’humaniste engagé : Son combat final contre le racisme et son rôle de mentor pour la jeunesse antillaise

Parcours PERMANENT : Dans les pas de Victor Schœlcher

Redécouvrez l’âme du musée à travers un itinéraire dédié à Victor Schœlcher. Ce parcours retrace la vie et l’œuvre de l’abolitionniste, dont le don personnel est à l’origine de nos collections.

Le combat d’une vie : Suivez son engagement infatigable pour l’abolition de l’esclavage et la dignité humaine.

MUSARTH – Musée départemental d’art et d’histoire 24 Rue Peynier, 97110 Pointe-à-Pitre, France Pointe-à-Pitre 97110 Centre-Ville Guadeloupe Guadeloupe 00590820804 https://www.cg971.fr/lieu/musarth Ce musée rend hommage à Victor Schoelcher et à son combat pour l’abolition de l’esclavage et la suppression des inégalités. Schoelcher met à la disposition des Guadeloupéens, des vues des monuments d’Europe, des images de sites historiques, des reproductions de sculptures antiques les plus connues conservées dans les collections du musée du Louvre. Les moulages en plâtre de statues égyptiennes, grecques ou de frises assyriennes qu’offre Schoelcher, les reproductions gravées de tableaux célèbres constituent, pense-t-il, le moyen d’avoir accès par l’image et par l’objet à l’histoire de France, à la connaissance de l’Antiquité. Schoelcher donne aussi des souvenirs de ses voyages, Antiquités égyptiennes, clochette rituelle du Sénégal, fragments de poteries aztèques ou grecques… Ces petits objets sont d’autant plus importants qu’ils constituent autant d’illustrations de la méthode de travail de Schoelcher. Il lit, il voyage, il réunit de la documentation sur le sujet de toutes ses préoccupations, le servage, l’esclavage et les inégalités, pour mieux les combattre. Schoelcher pense que le don à la Guadeloupe d’une collection d’œuvres d’art et d’objets personnels qui témoignent de sa lutte contre les inégalités permettra l’accès à « l’Instruction » de ces nouveaux citoyens et favorisera leur promotion sociale. Dans la pensée de Schoelcher le musée d’art doit être un lieu d’éducation. Le musée présente des expositions temporaires et expose des collections représentatives des courants artistiques contemporains en Guadeloupe. Fermé les samedi lundi, dimanche et jours fériés

LIBERTÉS, ENGAGEMENTS ET DESTINS D’EXCEPTION

© Musarth & Daniel Dabriou