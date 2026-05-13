SUIVEZ LE GUIDE : EXPLOREZ L’EXPOSITION TEMPORAIRE « COMMANDANT CAMILLE MORTENOL », MUSARTH – Musée départemental d’art et d’histoire, Pointe-à-Pitre

SUIVEZ LE GUIDE : EXPLOREZ L’EXPOSITION TEMPORAIRE « COMMANDANT CAMILLE MORTENOL » Samedi 23 mai, 19h30, 21h30 MUSARTH – Musée départemental d’art et d’histoire Guadeloupe

Limité à 10 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-24T01:30:00+02:00 – 2026-05-24T02:30:00+02:00

Fin : 2026-05-24T03:30:00+02:00 – 2026-05-24T04:30:00+02:00

Camille Mortenol : de l’enfant de l’abolition au stratège de la République

Visite guidée exclusive – Nuit des musées

Découvrez le destin hors du commun de Camille Mortenol, polytechnicien guadeloupéen et officier supérieur de la Marine, lors d’une visite commentée qui explore les nuances d’une vie entre honneurs militaires et combats contre le racisme.

À l’occasion de la Nuit des Musées, laissez-vous guider à travers l’exposition événement dédiée au Commandant Camille Mortenol (1859-1930).

Qui était cet homme, né à la Pointe-à-Pitre seulement onze ans après l’abolition, devenu une figure majeure de l’élite républicaine ? Nous vous proposons un décryptage complet de sa trajectoire exceptionnelle, marquée par des paradoxes passionnants :

– L’ascension fulgurante : Comment un fils d’anciens esclavisés a-t-il pu intégrer l’École Polytechnique et gravir les échelons de la Marine française ?

– L’officier de l’Empire : Une analyse sans concession de son rôle dans l’expansion coloniale et la défense de Paris durant la Grande Guerre.

– L’engagement final : Découvrez son combat contre les préjugés raciaux et son dévouement pour la protection de la jeunesse antillaise au crépuscule de sa vie.

Cette visite guidée est une invitation à comprendre la complexité d’un homme qui a traversé les époques et les continents pour s’imposer par son excellence.

MUSARTH – Musée départemental d’art et d’histoire 24 Rue Peynier, 97110 Pointe-à-Pitre, France Pointe-à-Pitre 97110 Centre-Ville Guadeloupe Guadeloupe 00590820804 https://www.cg971.fr/lieu/musarth [{« type »: « email », « value »: « Resa-musarth@cg971.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0590 82 08 04 »}] Ce musée rend hommage à Victor Schoelcher et à son combat pour l’abolition de l’esclavage et la suppression des inégalités. Schoelcher met à la disposition des Guadeloupéens, des vues des monuments d’Europe, des images de sites historiques, des reproductions de sculptures antiques les plus connues conservées dans les collections du musée du Louvre. Les moulages en plâtre de statues égyptiennes, grecques ou de frises assyriennes qu’offre Schoelcher, les reproductions gravées de tableaux célèbres constituent, pense-t-il, le moyen d’avoir accès par l’image et par l’objet à l’histoire de France, à la connaissance de l’Antiquité. Schoelcher donne aussi des souvenirs de ses voyages, Antiquités égyptiennes, clochette rituelle du Sénégal, fragments de poteries aztèques ou grecques… Ces petits objets sont d’autant plus importants qu’ils constituent autant d’illustrations de la méthode de travail de Schoelcher. Il lit, il voyage, il réunit de la documentation sur le sujet de toutes ses préoccupations, le servage, l’esclavage et les inégalités, pour mieux les combattre. Schoelcher pense que le don à la Guadeloupe d’une collection d’œuvres d’art et d’objets personnels qui témoignent de sa lutte contre les inégalités permettra l’accès à « l’Instruction » de ces nouveaux citoyens et favorisera leur promotion sociale. Dans la pensée de Schoelcher le musée d’art doit être un lieu d’éducation. Le musée présente des expositions temporaires et expose des collections représentatives des courants artistiques contemporains en Guadeloupe. Fermé les samedi lundi, dimanche et jours fériés

Camille Mortenol : de l’enfant de l’abolition au stratège de la République

© Daniel Dabriou