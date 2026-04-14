VISITE DU PARC ELLIPTIQUE, PARC ELLIPTIQUE, Pointe-à-Pitre

VISITE DU PARC ELLIPTIQUE 5 – 7 juin PARC ELLIPTIQUE Guadeloupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T15:00:00+02:00 – 2026-06-05T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

PARC ELLIPTIQUE : JARDIN D’HENRI IV ET SQUARE GUY TIROLIEN

Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins, un guide-conférencier des Villes et Pays d’Art et d’Histoire vous fera découvrir le parc elliptique de la Ville de Pointe-à-Pitre.

Ce parc, composé du Jardin Henri IV et du square Guy Tyrolien constitue un élément clé de la nouvelle dynamique urbaine. Il enchâsse le cimetière dans une couronne verte, plantée d’essences locales, qui lui donne volume et recul et contribue à magnifier le quartier rénové de Chanzy-Bergevin-Henri IV

PARC ELLIPTIQUE RUE YOURI GAGARINE 97110 GUADELOUPE Pointe-à-Pitre 97110 Bergevin – Henri IV Guadeloupe Guadeloupe +590 0690.31.87.52 VISITE DU PARC ELLIPTIQUE Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins, un guide-conférencier des Villes et Pays d’Art et d’Histoire vous fera découvrir le parc elliptique de la Ville de Pointe-à-Pitre

Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins, un guide-conférencier des Villes et Pays d’Art et d’Histoire vous fera découvrir le parc elliptique de la Ville de Pointe-à-Pitre.

©PAP