Circuit- découverte de Guerlesquin, Office de tourisme, Guerlesquin

Circuit- découverte de Guerlesquin Samedi 27 juin, 14h00 Office de tourisme Finistère

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T14:00:00+02:00 – 2026-06-27T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-27T14:00:00+02:00 – 2026-06-27T17:00:00+02:00

Circuit découverte de Guerlesquin. Au cours d’un circuit de 2h30 à 3h, vous visiterez les principaux monuments de la Petite Cité de Caractère : ancienne prison seigneuriale (1640), halles (19ème), chapelle St Jean (17ème), église (fin 15ème – 19ème) et découvrirez au fil de la promenade ses anciennes demeures ainsi que le « Champ de Bataille », espace vert très fleuri qui offre une magnifique vue sur le chevet de l’église. Cette balade commentée vous donnera les clés de l’histoire de cette ville-place à l’architecture unique en Bretagne. L’après-midi s’achèvera avec la visite des chapelles St Modez et St Trémeur, ouvertes exceptionnellement à cette occasion.

Rendez-vous devant l’office de tourisme. Prévoir un véhicule (co-voiturage organisé).

Office de tourisme 1 Place du Présidial, Guerlesquin Guerlesquin 29650 Finistère Bretagne [{« type »: « email », « value »: « mairie@guerlesquin.bzh »}, {« type »: « phone », « value »: « 0298728179 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.guerlesquin.bzh »}]

Visite du centre historique et des principaux monuments de la Petite Cité de Caractère puis visite des chapelles St Modez et St Trémeur, ouvertes exceptionnellement à cette occasion. circuit visite

Alexandre LAMOUREUX