Circuit découverte du patrimoine vernaculaire réhabilité par la Communauté de communes de L’Île-Rousse – Balagne, Communauté de communes de L’Île-Rousse – Balagne, L’Île-Rousse

Informations pratiques

Circuit découverte du patrimoine vernaculaire réhabilité par la Communauté de communes de L’Île-Rousse – Balagne 18 – 20 septembre Communauté de communes de L’Île-Rousse – Balagne Haute-Corse

Visite libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T08:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:30:00+02:00

Valoriser l’héritage quotidien des villages de Balagne

(Cliquez sur le lien de l’evènement en ligne pour localiser les étapes du circuit )

La Communauté de communes de L’Île-Rousse – Balagne (CCIRB) s’attache depuis plusieurs années à restaurer le patrimoine vernaculaire : fontaines, lavoirs, fours, moulins, bassins… Ces constructions traditionnelles racontent l’histoire quotidienne des habitants et témoignent des savoir-faire transmis au fil des générations.

Ces éléments modestes mais essentiels du paysage reflètent les usages d’autrefois, les rythmes de vie et l’ingéniosité des communautés villageoises. Les restaurer, c’est préserver un pan de mémoire collective tout en renforçant l’attrait patrimonial et touristique du territoire.

Première campagne de restauration (2017)

En 2017, la CCIRB a lancé une campagne ambitieuse permettant la réhabilitation de seize sites emblématiques répartis sur plusieurs communes, pour un investissement total de 365 000 € HT. Parmi ces restaurations :

Mausoleo : Fontaine A Funtana di Mazzola

Olmi-Cappella : A Funtana d’Olmi et A Funtana di l’Acquilacce

Pietralba : Four traditionnel U Fornu di a Piazza à l’Olmu et plusieurs fontaines

Palasca : Four à chaux di a Ghjacciarda

Belgodere : Four d’Erbaghjolu, fragnu de la Casa Vincentelli, fontaine du couvent

Occhiatana : Fontaine et lavoir de Ghjandicone

Speloncato : Plusieurs fontaines et le lavoir du village

Nouvelle campagne 2023-2025 : un second souffle pour nos trésors

Poursuivant cette dynamique, la CCIRB mène une nouvelle campagne de restauration de six sites majeurs choisis pour leur valeur historique, sociale et paysagère, avec le souci constant de respecter leur authenticité.

Corbara – Fornu Suttanu : consolidation d’un four à pain traditionnel à la voûte fragilisée.

Santa Reparata di Balagna – Fontaine d’Occiglioni : restauration de l’écoulement et aménagement des abords.

Nessa – U Lavatoghju : remise en état d’un lavoir hydraulique ancien, après une restauration inadaptée.

Costa – U Lavatoghju I Canali : entretien d’un lavoir encore utilisé, avec toiture traditionnelle.

Ville di Paraso – Fontaine de Canalettu : stabilisation et valorisation d’un site fragilisé par des fissures.

Nuvella – A Funtana : amélioration de l’accès et de la visibilité d’une fontaine discrète en contrebas du village.

Communauté de communes de L’Île-Rousse – Balagne 20220 L’Ile-Rousse L’Île-Rousse 20220 Haute-Corse Corse https://www.google.com/maps/d/edit?mid=12ta_Ogno_aVSNzIz2W54gbKbr5vTcRM&ll=42.57596262417984%2C9.044942950465247&z=12

Valoriser l’héritage quotidien des villages de Balagne

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