Circuit découverte en autonomie « DÉCOR VÉGÉTAL ET ARCHITECTURE », Salle d’honneur hôtel de ville d’Auxi-le-Château, Auxi-le-Château

Informations pratiques

Circuit découverte en autonomie « DÉCOR VÉGÉTAL ET ARCHITECTURE » 19 et 20 septembre Salle d’honneur hôtel de ville d’Auxi-le-Château Pas-de-Calais

Départ de l’hôtel de ville

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Levez la tête et ouvrez grands les yeux pour mener l’enquête dans les ruelles afin d’y retrouver les différentes représentations du végétal intégré en décor sur les façades, le mobilier urbain et au coeur des monuments emblématiques (hôtel de ville, église, musée).

Le document support avec photos et plan sera disponible au Musée, à l’Ancien Abattoir et à la salle d’honneur de l’hôtel de ville.

Salle d’honneur hôtel de ville d’Auxi-le-Château Place de l’hôtel de ville – auxi le château Auxi-le-Château 62390 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Levez la tête et ouvrez grands les yeux pour mener l’enquête dans les ruelles afin d’y retrouver les différentes représentations du végétal intégré en décor sur les façades, le mobilier urbain et au …

© Hôtel de ville d’Auxi-le-Château – Jean-Pol Grandmont