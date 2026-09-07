Le géant « T’cho Chales » et le Messager – Auxi-le-Château, Salle d’honneur hôtel de ville d’Auxi-le-Château, Auxi-le-Château
samedi 19 septembre 2026 · Salle d'honneur hôtel de ville d'Auxi-le-Château · Auxi-le-Château
Informations pratiques
Le géant « T’cho Chales » et le Messager – Auxi-le-Château 19 et 20 septembre Salle d’honneur hôtel de ville d’Auxi-le-Château Pas-de-Calais
Rendez-vous à la Salle d’honneur, 1er étage de l’Hôtel de Ville
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
« LE GÉANT “T’CHOT CHALES” ET LE MESSAGER »
Ces deux créations emblématiques vous accueillent dans la magnifique salle d’honneur exceptionnellement accessible au public et vous dévoilent les secrets de leur fabrication à partir de textes et de photos. Profitez de cette occasion unique pour découvrir une salle habituellement non accessible aux visiteurs.
Salle d’honneur hôtel de ville d’Auxi-le-Château Place de l’hôtel de ville – auxi le château Auxi-le-Château 62390 Pas-de-Calais Hauts-de-France
« LE GÉANT “T’CHOT CHALES” ET LE MESSAGER »
© Hôtel de ville d’Auxi-le-Château – Jean-Pol Grandmont
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