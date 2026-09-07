La Route des Orgues du Ternois – Église d’Auxi-le-Château, Église d’Auxi-le-Château, Auxi-le-Château

Informations pratiques

La Route des Orgues du Ternois – Église d’Auxi-le-Château Dimanche 20 septembre, 17h30 Église d’Auxi-le-Château Pas-de-Calais

Durée : 1h15

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:45:00+02:00

Concert de l’orgue à l’église d’Auxi-le-Château, avec Benoît Devos

Église d’Auxi-le-Château rue du Presbytère – auxi le château Auxi-le-Château 62390 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06 80 70 18 33 »}]

Concert de l’orgue à l’église d’Auxi-le-Château, avec Benoît Devos