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La Route des Orgues du Ternois – Église d’Auxi-le-Château, Église d’Auxi-le-Château, Auxi-le-Château

dimanche 20 septembre 2026 · Église d'Auxi-le-Château · Auxi-le-Château

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église d'Auxi-le-Château
Adresse
rue du Presbytère - auxi le château
Ville
62390 Auxi-le-Château
Département
Pas-de-Calais
Tarif
Durée : 1h15

La Route des Orgues du Ternois – Église d’Auxi-le-Château Dimanche 20 septembre, 17h30 Église d’Auxi-le-Château Pas-de-Calais

Durée : 1h15

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:45:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:45:00+02:00

Concert de l’orgue à l’église d’Auxi-le-Château, avec Benoît Devos

Église d’Auxi-le-Château rue du Presbytère – auxi le château Auxi-le-Château 62390 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06 80 70 18 33 »}]
Concert de l’orgue à l’église d’Auxi-le-Château, avec Benoît Devos

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