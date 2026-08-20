Visite du Musée des Arts et Traditions Populaire – Auxi-le-Château, Musée des Arts et Traditions Populaire, Auxi-le-Château

Informations pratiques

Visite du Musée des Arts et Traditions Populaire – Auxi-le-Château 19 et 20 septembre Musée des Arts et Traditions Populaire Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Installé dans l’ancien presbytère construit en 1823, face à l’église Saint-Martin, découvrez le musée niché au coeur du Quartier Historique de “La Montagne”. Au travers des reconstitutions de l’habitat picard, vous pourrez retrouver des modes de vie anciens, imaginer les veillées au coin du feu ou les soirées à la lueur de la lampe à pétrole. À l’extérieur, un petit jardin de curé où fleurs et plantes médicinales vous offriront leurs senteurs dans un cadre pittoresque.

Musée des Arts et Traditions Populaire rue du Presbytère – auxi le château Auxi-le-Château 62390 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Installé dans l’ancien presbytère construit en 1823, face à l’église Saint-Martin, découvrez le musée niché au coeur du Quartier Historique de “La Montagne”. Au travers des reconstitutions de picard,…