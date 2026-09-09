Visite guidée – Auxi-le-Château, un patrimoine aux multiples facettes, Salle d’honneur hôtel de ville d’Auxi-le-Château, Auxi-le-Château

Informations pratiques

Visite guidée – Auxi-le-Château, un patrimoine aux multiples facettes Samedi 19 septembre, 14h30 Salle d’honneur hôtel de ville d’Auxi-le-Château Pas-de-Calais

Parcours de 2,7 km, Durée de 2h ; Rendez-vous devant l’hôtel de ville, Place de l’hôtel de ville

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

À la fois rural et industriel, médiéval et néo-gothique ou naturel et architectural (et tant d’autres choses encore !), le patrimoine d’Auxi n’a pas fini de vous surprendre par ces multiples facettes. Alors suivez la guide pour une balade pédestre dans les ruelles et sentiers de ce charmant bourg ! Animée par Zélie Duffroy, guide-conférencière.

Salle d’honneur hôtel de ville d’Auxi-le-Château Place de l’hôtel de ville – auxi le château Auxi-le-Château 62390 Pas-de-Calais Hauts-de-France

À la fois rural et industriel, médiéval et néo-gothique ou naturel et architectural (et tant d’autres choses encore !), le patrimoine d’Auxi n’a pas fini de vous surprendre par ces multiples Alors la…

© Hôtel de ville d’Auxi-le-Château – Jean-Pol Grandmont