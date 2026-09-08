Église Saint-Martin – Auxi-le-Château, Église d’Auxi-le-Château, Auxi-le-Château

Informations pratiques

Église Saint-Martin – Auxi-le-Château 19 et 20 septembre Église d’Auxi-le-Château Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:30:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:30:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

Édifiée sur un éperon rocheux qui domine le bourg, à proximité du château aujourd’hui détruit, l’église est située dans le “Quartier de la Montagne”, qui constitue le coeur historique de la ville. L’église est l’une des plus intéressantes que recèle le Pas-de-Calais ; c’est l’un des chefs d’oeuvre du gothique flamboyant en Artois. Ses voûtes sont un exemple très représentatif des églises flamboyantes Picardo-artésiennes. Les blasons qui ornent les sculptures sont là pour rappeler que cette somptuosité est due aux libéralités des seigneurs qui y affirment leur foi et leur pouvoir. L’église et l’orgue Adrien Carpentier sont classés Monuments Historiques.

(documentation sur place)

Église d’Auxi-le-Château rue de l’église – auxi-le-château Auxi-le-Château 62390 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Édifiée sur un éperon rocheux qui domine le bourg, à proximité du château aujourd’hui détruit, l’église est située dans le “Quartier de la Montagne”, qui constitue le coeur historique de la ville. le…

© Philippe Colin