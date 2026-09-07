Concert d’orgue à l’église Saint-Martin – Auxi-le-Châteu, Église d’Auxi-le-Château, Auxi-le-Château

Informations pratiques

Concert d’orgue à l’église Saint-Martin – Auxi-le-Châteu Dimanche 20 septembre, 17h30 Église d’Auxi-le-Château Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Récital de Benoît DEVOS, titulaire des orgues de l’Abbaye de Valloires. Organisé par le Centre de Musique Ancienne d’Auxi et l’association des Amis de l’Orgue de Saint-Pol sur Ternoise, dans le cadre de « La Route des Orgues ».

Église d’Auxi-le-Château rue de l’église – auxi-le-château Auxi-le-Château 62390 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Récital de Benoît DEVOS, titulaire des orgues de l’Abbaye de Valloires. Organisé par le Centre de Musique Ancienne d’Auxi et l’association des Amis de l’Orgue de Saint-Pol sur Ternoise, dans le cadre…

© Église d’Auxi-le-Château – Philippe Colin